Амиров: Благодарен Третьяку, что увидел меня в свое время, с меня шоколадка

«Мой гол? Игровой момент был, Вася Подколзин увидел меня одного и отдал пас.

Сложно сравнивать КХЛ и Евротур. Это сборная, здесь другой уровень, может быть, нельзя сравнивать.

Буллиты отрабатываю на тренировках. Вышел, увидел, что открыт угол между щитком и клюшкой и бросил.

Шведы играли вязко, они прижимались к своим воротам, сложнее было комбинировать. Сложнее было в атаке.

Большинство к сожалению, не идет, будем работать, смотреть видео.

Третьяк сказал, что ждет от меня шоколадку? Благодарен, что он увидел меня в свое время, с меня шоколадка.