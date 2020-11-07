Амиров: Благодарен Третьяку, что увидел меня в свое время, с меня шоколадка
Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал победу над Швецией (2:1 Б) в матче Кубка Карьяла-2020.
Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал победу над Швецией (2:1 Б) в матче Кубка Карьяла-2020.
«Мой гол? Игровой момент был, Вася Подколзин увидел меня одного и отдал пас.
Сложно сравнивать КХЛ и Евротур. Это сборная, здесь другой уровень, может быть, нельзя сравнивать.
Буллиты отрабатываю на тренировках. Вышел, увидел, что открыт угол между щитком и клюшкой и бросил.
Шведы играли вязко, они прижимались к своим воротам, сложнее было комбинировать. Сложнее было в атаке.
Большинство к сожалению, не идет, будем работать, смотреть видео.
Третьяк сказал, что ждет от меня шоколадку? Благодарен, что он увидел меня в свое время, с меня шоколадка.
Стараюсь ничего не читать, чтобы не впадать в эйфорию, после финнов сразу готовились к шведам, — передает слова Амирова корреспондент Sport24 Артем Гаев.