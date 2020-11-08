Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии и стала победителем финского этапа Евротура — Кубка Карьяла.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии и стала победителем финского этапа Евротура — Кубка Карьяла.
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Родион Амиров (19-я минута), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев (29). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Ярослав Аскаров.
Сборная России, выступавшая на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова, набрала 8 очков и заняла первое место на первом этапе Евротура, чехи (6) стали вторыми. Ранее российская команда выиграла у сборных Финляндии (6:2) и Швеции (2:1 по буллитам).
Позже в воскресенье состоится заключительный матч Кубка Карьяла между командами Швеции (1 очко) и Финляндии (0).