Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Родион Амиров (19-я минута), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев (29). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Ярослав Аскаров.

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Сборная России, выступавшая на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова, набрала 8 очков и заняла первое место на первом этапе Евротура, чехи (6) стали вторыми. Ранее российская команда выиграла у сборных Финляндии (6:2) и Швеции (2:1 по буллитам).