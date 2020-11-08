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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларионов прокомментировал победу сборной России на Кубке Карьяла

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Победу на Кубке Карьяла можно признать большим успехом для сборной России по хоккею, считает исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в воскресенье в Хельсинки со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в своем последнем матче на Кубке Карьяла и стала победителем турнира. Ранее на первом в сезоне этапе Евротура россияне обыграли финнов (6:2) и шведов (2:1 по буллитам). Средний возраст национальной команды на турнире составлял менее 19 лет.

«Это большой успех для нашей молодой команды. Благодарен ребятам, по качеству, по отдаче, по таланту я очень доволен этим турниром. Приятно, что показали хороший хоккей, не все всегда получалось, но мы играли достойно. Это прогресс для развития ребят, большой опыт получен», — сказал Ларионов журналистам.

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