Ларионов прокомментировал победу сборной России на Кубке Карьяла

Сборная России в воскресенье в Хельсинки со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в своем последнем матче на Кубке Карьяла и стала победителем турнира. Ранее на первом в сезоне этапе Евротура россияне обыграли финнов (6:2) и шведов (2:1 по буллитам). Средний возраст национальной команды на турнире составлял менее 19 лет.

«Это большой успех для нашей молодой команды. Благодарен ребятам, по качеству, по отдаче, по таланту я очень доволен этим турниром. Приятно, что показали хороший хоккей, не все всегда получалось, но мы играли достойно. Это прогресс для развития ребят, большой опыт получен», — сказал Ларионов журналистам.