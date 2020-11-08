Сборная Финляндии стала третьей на Кубке Карьяла
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею заняла третье место на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, который проходил в Хельсинки.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею заняла третье место на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, который проходил в Хельсинки.
Финская команда в заключительном матче турнира обыграла команду Швеции со счетом 3:2.
Победу на Кубке Карьяла одержала сборная России, выигравшая все три матча и набравшая 8 очков. Второй стала команда Чехии (6), финны (3) заняли третье место, команда Швеции (1) — четвертое.
Второй этап — Кубок Первого канала — пройдет в России