Сборная Финляндии стала третьей на Кубке Карьяла

Финская команда в заключительном матче турнира обыграла команду Швеции со счетом 3:2.

Победу на Кубке Карьяла одержала сборная России, выигравшая все три матча и набравшая 8 очков. Второй стала команда Чехии (6), финны (3) заняли третье место, команда Швеции (1) — четвертое.