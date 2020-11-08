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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии стала третьей на Кубке Карьяла

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею заняла третье место на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, который проходил в Хельсинки.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финская команда в заключительном матче турнира обыграла команду Швеции со счетом 3:2.

Победу на Кубке Карьяла одержала сборная России, выигравшая все три матча и набравшая 8 очков. Второй стала команда Чехии (6), финны (3) заняли третье место, команда Швеции (1) — четвертое.

Второй этап — Кубок Первого канала — пройдет в России 17—20 декабря.

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Финляндия
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Швеция
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