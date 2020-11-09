Роман Ротенберг: Задача российских хоккейных сборных — выигрывать все турниры

Сборная России по хоккею молодежным составом одержала три победы в трех матчах Кубка Карьяла над взрослыми сборными Финляндии, Швеции и Чехии и заняла первое место на стартовом этапе Евротура. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг в интервью ТАСС подвел итоги турнира, а также рассказал о планах подготовки к молодежному чемпионату мира, судьбе Кубка Первого канала и задачах на ближайшие два года.

— Роман Борисович, каковы главные итоги Кубка Карьяла для вас?

— Для команды очень важно было провести эти три матча. Это очень серьезный спарринг для подготовки к молодежному чемпионату мира. Было очень важно получить опыт, отработать все детали, финально сформировать тренерский штаб, посмотреть, на что способны игроки. Важно было посмотреть сочетания, разные тактические детали, командную психологию. Все это удалось сделать.

— Как пришла в голову идея отправить молодежный состав на первый этап Евротура?

— Я сам был на Кубке мира 2016 года. Мне понравилась модель, где играла и сборная Канады, и команда молодых звезд, за которую выступал уже перспективный Коннор Макдэвид. Это очень правильный ход с точки зрения развития хоккеистов и хоккея у нас. Мы здесь всегда смотрим на лучшие примеры и считаем, что это правильно с точки зрения развития игроков. Тот опыт, который сейчас получили наши ребята, неоценим. Мы должны поблагодарить КХЛ, все клубы, которые смогли подготовить наших игроков. Им дают играть. Конечно, хочется, чтобы они играли еще больше и выходили на лидерские позиции. Но даже по этому турниру мы увидели, что те игроки, которые играют на высоком уровне в КХЛ, показали высокий уровень и в сборной. По этому турниру было видно, что наши игроки показали хорошие скорости. Значит, в нашей лиге мы играем на более высоких скоростях по сравнению с другими лигами. Решение перейти на маленькие площадки было и эволюционное, и революционное. Сейчас это дает результат. Это говорит о том, что мы проделали большую работу. Мы достаточно долгое время не играли. За время застоя из-за пандемии мы видим, что мы сделали большой шаг вперед в плане тактики, психологии, деталей. Мы видим, что совместная работа Федерации хоккея России (ФХР) с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и то, что мы играем в хоккей, дает нам возможность развиваться и добиваться результата. Самое важное в спорте и хоккее — играть и тренироваться. Те, кто больше тренируются и играют, те сейчас и будут выигрывать турниры.

— Насколько на данный момент важен результат на этапе Евротура для молодых ребят в ментальном плане?

— Когда мы поехали на турнир, мы понимали, что у нас очень хорошая команда и хорошие шансы на победу. И команда готовилась и настраивалась только на победу в каждом матче. Эта победа даст команде тот эмоциональный фон, ту психологию победителя, которая необходима для больших побед. Вместе с этим это только подготовительный этап, и наша команда и игроки могут, доработав все детали, стать еще лучше и еще сильнее и на чемпионате мира показывать хоккей и результат, на который мы рассчитываем.

— Планируете ли далее применять такую практику, отправляя игроков молодежной сборной на этапы Евротура?

— Здесь надо смотреть. Это современный подход, потому что молодые игроки не могут все вместе попасть во взрослую команду. У нас есть еще олимпийская сборная (ближайший резерв национальной команды — прим. ТАСС), это тоже молодые игроки. Просто в этом сезоне получилась ситуация, когда из-за коронавируса они не участвуют в турнирах, им надо искать другие варианты.

— Как будет строиться подготовка к молодежному чемпионату мира?

— Будет сбор, на котором будут отрабатываться все детали.

— До начала Кубка Карьяла главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов говорил о планах сыграть контрольные матчи с командами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Запланированы ли на данный момент какие-то товарищеские игры?

— Да, это был изначальный план. Так как у нас все турниры были отменены, мы искали соперников. Это непростая задача. Но сейчас команда провела эти матчи, и надо смотреть, нужны ли еще дополнительные игры. Мы это еще будем обсуждать с тренерским штабом. Будут матчи между собой, чтобы отрабатывать какие-то нюансы. Также, возможно, у нас будут какие-то тренировочные игры уже в самом «пузыре» в Эдмонтоне до начала чемпионата мира. Все наши соперники находятся в одинаковых условиях, тут надо смотреть детали. Мы сейчас будем общаться с нашими коллегами из Ассоциации хоккея Канады и Международной федерации хоккея (IIHF). Будем обсуждать все детали.

— Когда присоединятся к молодежной сборной хоккеисты, выступающие в Северной Америке, есть ли какие-то сложности с их приездом в Новогорск к началу сборов?

— Здесь много деталей. Надо общаться и смотреть, кто вообще играет. Сейчас на Кубке Карьяла у нас почти все игроки имеют игровую практику. Для тех, кто играл меньше, Федерация хоккея России организовала сборы, где они поддерживали форму. Надо разговаривать с тренерским штабом. Всегда могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы работаем по факту. Сейчас мы видим, что команда на молодежный чемпионат мира уже на 99,9% сформирована. Она прошла сборы в Сочи, прошла сборы сейчас, провела спарринги. Формируется коллектив, командный дух, сплоченность. Но мы будем смотреть по факту. Бывает, что жизнь диктует нам свои условия. Мы делаем только то, что от нас самих зависит.

— Есть ли понимание по судьбе Кубка Первого канала, как будет проходить российский этап Евротура?

— Пока это еще вопрос. С точки зрения Кубка Первого канала мы планируем организовать все по плану.

— Планируется ли проведение одного из матчей сборной России на футбольном стадионе, как это было в двух предыдущих сезонах?

— На сегодняшний день нет понимания по зрителям. Мы все понимаем, что не имеет смысла играть на футбольном стадионе без зрителей. Поэтому отталкиваемся от ситуации с пандемией. Нам главное — играть в хоккей и хорошо подготовиться к чемпионату мира.

— Кубок Первого канала будет рассматриваться уже как этап подготовки ко взрослому чемпионату мира?

— Конечно. Ситуация на Кубке Карьяла была в первую очередь связана со здоровьем хоккеистов. Это касалось игроков, тренерского штаба и технического персонала. У нас задача — выигрывать все турниры: и молодежный чемпионат мира, и взрослый чемпионат мира. А следующий турнир — Олимпиада в Пекине, где мы должны подтвердить статус олимпийских чемпионов. Вот такая дорожная карта.