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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Олимпийскому чемпиону Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывшему голкиперу сборной Чехии по хоккею Роману Чехманеку грозит до 10 лет тюремного заключения по делу о мошенничестве с недвижимостью, сообщает isport.blesk.cz.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает издание, 49-летний Чехманек обвиняется в совершении незаконных операций на сумму свыше 15 миллионов крон в 2011—2014 годах.

«Он заключал контракты и соглашения с намерением получить имущественную выгоду, хотя его финансовое положение не позволяло ему этого сделать», — пояснил представитель стороны обвинения Петр Матоушек.

Суд в Злине отложил рассмотрение дела, которое должно возобновиться в начале декабря.

Чехманек выступал в НХЛ за «Филадельфию» и «Лос-Анджелес», в составе сборной Чехии стал олимпийским чемпионом (в 1998 году), побеждал на чемпионате мира.

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