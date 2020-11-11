СМИ: Олимпийскому чемпиону Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы

Как отмечает издание, 49-летний Чехманек обвиняется в совершении незаконных операций на сумму свыше 15 миллионов крон в 2011—2014 годах.

«Он заключал контракты и соглашения с намерением получить имущественную выгоду, хотя его финансовое положение не позволяло ему этого сделать», — пояснил представитель стороны обвинения Петр Матоушек.

Суд в Злине отложил рассмотрение дела, которое должно возобновиться в начале декабря.

Чехманек выступал в НХЛ за «Филадельфию» и «Лос-Анджелес», в составе сборной Чехии стал олимпийским чемпионом (в 1998 году), побеждал на чемпионате мира.