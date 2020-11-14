«Он ничего не помнит». В Словакии хоккеиста отправили в глубокий нокаут одним ударом
Патрик Майер из «Слована» точно не ожидал, что драка закончится для него настолько быстро.
Патрик Майер из «Слована» точно не ожидал, что драка закончится для него настолько быстро.
В современном хоккее безвозвратно уходит эра ярких драк. Нет, игроки
Поэтому в нынешнее время каждый яркий, честный боксёрский поединок на коньках — на вес золота. Один из таких на днях случился в чемпионате Словакии. Длился он, правда, рекордно мало, зато послевкусие оставил мощнейшее.
12 ноября в очередном матче регулярки
Дело в том, что для словацкого хоккеиста крайне неудачно завершилась драка с канадцем Марком Луи из «Дуклы». По видео непонятно, кто кого вызвал на бой, но оба игрока совершенно точно были готовы к поединку. Майер и Луи заручились негласной поддержкой арбитров, избавились от клюшек и краг, подъехали друг к другу, а затем… Канадец первым же ударом «отправил спать» словака мощнейшим хуком с правой!
Супернокаут, который очень редко встретишь в хоккее! Удар у Луи оказался настолько сильным и точным, что Майер рухнул, как подкошенный, и очень неприятно ударился об лёд. К счастью, худших последствий удалось избежать, но площадку словак покинул только с помощью медперсонала и специального медицинского оборудования.
Уже после игры стало известно, что Майеру вроде бы удалось избежать сотрясения мозга, но дополнительные обследования у защитника ещё впереди. При этом ассистент главного тренера «Слована» заявил: «Он (Майер) ничего не помнит и находится в больнице».
Хочется отметить, что неспроста в драке сошлись именно Майер и Луи. Оба — те ещё хулиганы и любители сбросить краги. 24-летний словак в последние три сезона набирал не менее ста штрафных минут в регулярке, хотя играл далеко не все матчи. Ну, а 33-летний канадец — это и вовсе опытный боец (хотя и не чистый тафгай), прошедший суровую школу минорных североамериканских лиг, а также четыре года поигравший в британском чемпионате. Видимо, победить Луи позволила разница в габаритах и возрасте, ну и, конечно, удача. Кстати, Марк находится в «Дукле» на просмотровом контракте. Заработал ли он теперь на полноценное соглашение?
Лев Лукин