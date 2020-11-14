«Он ничего не помнит». В Словакии хоккеиста отправили в глубокий нокаут одним ударом

В современном хоккее безвозвратно уходит эра ярких драк. Нет, игроки по-прежнему периодически дают выплеск эмоциям в кулачных поединках, но всё чаще эти клинчи заканчиваются обычной толкотнёй и обнимашками, так как людей, которые могут профессионально провести бой на льду (тафгаев), уже практически не осталось. Возможно, это и к лучшему, но драки — это мощнейший выплеск эмоций и адреналина, как для команд, так и для болельщиков, и без них хоккей всё же становится чуть преснее.

Поэтому в нынешнее время каждый яркий, честный боксёрский поединок на коньках — на вес золота. Один из таких на днях случился в чемпионате Словакии. Длился он, правда, рекордно мало, зато послевкусие оставил мощнейшее.

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12 ноября в очередном матче регулярки экс-участник чемпионата КХЛ братиславский «Слован» принимал «Дуклу» из городка Михаловце. Игра между командами, которые на старте словацкого чемпионата располагаются рядом в середине таблицы, удалась на славу. При пустых трибунах Зимнего стадиона Ондрея Непелы «орлы» и «лисы» организовали 11 шайб, а победу со счётом 7:4 отпраздновал «Слован». Правда, матч запомнился совсем не голевой феерией, а тем, что защитник хозяев Патрик Майер, скорее всего, вряд ли мог вспомнить её после игры.



Дело в том, что для словацкого хоккеиста крайне неудачно завершилась драка с канадцем Марком Луи из «Дуклы». По видео непонятно, кто кого вызвал на бой, но оба игрока совершенно точно были готовы к поединку. Майер и Луи заручились негласной поддержкой арбитров, избавились от клюшек и краг, подъехали друг к другу, а затем… Канадец первым же ударом «отправил спать» словака мощнейшим хуком с правой!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3iWUfTZ4s3s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Супернокаут, который очень редко встретишь в хоккее! Удар у Луи оказался настолько сильным и точным, что Майер рухнул, как подкошенный, и очень неприятно ударился об лёд. К счастью, худших последствий удалось избежать, но площадку словак покинул только с помощью медперсонала и специального медицинского оборудования.

Уже после игры стало известно, что Майеру вроде бы удалось избежать сотрясения мозга, но дополнительные обследования у защитника ещё впереди. При этом ассистент главного тренера «Слована» заявил: «Он (Майер) ничего не помнит и находится в больнице».

Хочется отметить, что неспроста в драке сошлись именно Майер и Луи. Оба — те ещё хулиганы и любители сбросить краги. 24-летний словак в последние три сезона набирал не менее ста штрафных минут в регулярке, хотя играл далеко не все матчи. Ну, а 33-летний канадец — это и вовсе опытный боец (хотя и не чистый тафгай), прошедший суровую школу минорных североамериканских лиг, а также четыре года поигравший в британском чемпионате. Видимо, победить Луи позволила разница в габаритах и возрасте, ну и, конечно, удача. Кстати, Марк находится в «Дукле» на просмотровом контракте. Заработал ли он теперь на полноценное соглашение?