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19 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси. Матч завершился с минимальным преимуществом команды Константина Кольцова — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Молодечненцы сделали ставку на быстрое взятие ворот, и она в какой-то степени сработала. На 5-й минуте матча динамовцам удалась отличная атака, которую завершил Александр Суворов. Оформив преимущество, молодечненцы отошли к своим воротам и начали действовать вторым номером, отбивая настойчивые атаки «рысей».

Взломать эшелонированную оборону хоккеистов Молодечно у гомельчан так и не получилось, хотя моментов для этого хватало. Но прекрасно действовал вратарь «Динамо», преграждавший шайбе путь в свои владения. Таким образом, команде из Минской области удалось сохранить минимальное преимущество и отпраздновать столь долгожданную викторию.

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