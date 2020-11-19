Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

Молодечненцы сделали ставку на быстрое взятие ворот, и она в какой-то степени сработала. На 5-й минуте матча динамовцам удалась отличная атака, которую завершил Александр Суворов. Оформив преимущество, молодечненцы отошли к своим воротам и начали действовать вторым номером, отбивая настойчивые атаки «рысей».

Взломать эшелонированную оборону хоккеистов Молодечно у гомельчан так и не получилось, хотя моментов для этого хватало. Но прекрасно действовал вратарь «Динамо», преграждавший шайбе путь в свои владения. Таким образом, команде из Минской области удалось сохранить минимальное преимущество и отпраздновать столь долгожданную викторию.