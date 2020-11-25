Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
23Скончался Диего Марадона
25 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одержали победу над «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали волевую победу над «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в пользу команды Александра Макрицкого со счетом 5:4 (1:1, 1:3, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Счет открыли гости благодаря точному броску Виталия Пинчука на 16-й минуте. Минчане отыгрались на последней минуте стартовой трети поединка. Станислав Лопачук завершил комбинацию, начатую Евгением Ковыршиным и Алексеем Виноградовым.

Во втором периоде хоккеисты «Юности» изрядно ошибались. Этим воспользовались соперники, которые трижды заставили капитулировать вратаря минчан. Шайбы на свой счет записали Виталий Пинчук, Захар Полищук и Антон Угольников. Правда, минчане в концовке этого отрезка поединка смогли уменьшить разницу в счете. Вторую шайбу для столичной команды забросил Максим Рассейкин, когда его дружина находилась в большинстве.

Стремясь внести окончательный перелом в матч, тренеры «Юности» пошли на смену вратаря. Александра Осипкова сменил Сергей Большаков. Эта замена пошла на пользу многократным чемпионам Беларуси. Они воспряли духом, стали меньше ошибаться и смогли не только выровнять счет, но и забросить победную шайбу. Отличились Денис Мингалеев, Сергей Дрозд и Кирилл Тютяев. Отметим, что страж ворот минской дружины смог записать на свой счет ассистентский балл.

Жлобинская команда попыталась уйти от поражения, но тщетно. Минчане сохранили выгодную для них разницу в счете до финальной сирены.

 Гороскоп на май 2020
Ударный сюрприз жениха ошарашил невесту на свадьбе (Видео)
«Абсолютный футбольный гений»: мир скорбит после смерти Марадоны
«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико» в ЛЧ
Сборная России по биатлону изолирована в полном составе
«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Ливерпуль» в гостевом матче
Смотреть в Роттердам: сохранит ли ЦСКА шансы на плей-офф ЛЕ
«Путин — феномен»: что Диего Марадона говорил о России и русских
Черная пятница: на AliExpress рухнули цены на товары для спорта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь