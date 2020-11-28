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28 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую кряду победу в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня на льду столичного спорткомплекса «Олимпик Парк» президентская дружина обыграла хоккеистов Гродненской области со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

Ледовая дружина главы государства с самого начала захватила преимущество, стараясь как можно быстрее открыть счет. Цель была достигнута на третьей минуте поединка. Старания парнтеров по команде метким броском завершил Павел Волчек, которому ассистировал Константин Кольцов.

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Под занавес стартовой трети поединка игроки команды президента Беларуси отличились еще трижды. На 18-й минуте встречи с разницей в несколько десятков секунд отличились Денис Курдеко и Артем Каркоцкий, а ближе к сигналу на первый перерыв ворота гостей поразил Николай Лукашенко, завершивший комбинацию, начатую Алексеем Барановым и Андреем Глебовым.

Во втором периоде результативный хоккей продолжился. У победителей заброшенными шайбами отметились Павел Волчек, Константин Дурнов и Артем Каркоцкий. Впрочем, хоккеисты Гродненской области в долгу не остались и дважды поразили ворота команды Президента. Дважды отличился Сергей Олиев.

В третьем периоде первыми отличились хоккеисты из Гроденской области. Третью шайбу своей дружины в матче забросил Александр Чурабаев. Команда Президента ответила за шесть с небольшим минут до конца встречи. С помощью Ярослава Чуприса и Александра Лукашенко третью шайбу в матче забросил Павел Волчек, установивший окончательный счет встречи.

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Евгений Титок (команда Гродненской области) и Константин Кольцов (команда Президента). После вручения призов участники хоккейного матча сфотографировались на память. После этого они подарили зрителям сувениры.

Хоккейная команда Президента одиннадцать раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

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