Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Сегодня на льду столичного спорткомплекса «Олимпик Парк» президентская дружина обыграла хоккеистов Гродненской области со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

Ледовая дружина главы государства с самого начала захватила преимущество, стараясь как можно быстрее открыть счет. Цель была достигнута на третьей минуте поединка. Старания парнтеров по команде метким броском завершил Павел Волчек, которому ассистировал Константин Кольцов.

Под занавес стартовой трети поединка игроки команды президента Беларуси отличились еще трижды. На 18-й минуте встречи с разницей в несколько десятков секунд отличились Денис Курдеко и Артем Каркоцкий, а ближе к сигналу на первый перерыв ворота гостей поразил Николай Лукашенко, завершивший комбинацию, начатую Алексеем Барановым и Андреем Глебовым.

Во втором периоде результативный хоккей продолжился. У победителей заброшенными шайбами отметились Павел Волчек, Константин Дурнов и Артем Каркоцкий. Впрочем, хоккеисты Гродненской области в долгу не остались и дважды поразили ворота команды Президента. Дважды отличился Сергей Олиев.

В третьем периоде первыми отличились хоккеисты из Гроденской области. Третью шайбу своей дружины в матче забросил Александр Чурабаев. Команда Президента ответила за шесть с небольшим минут до конца встречи. С помощью Ярослава Чуприса и Александра Лукашенко третью шайбу в матче забросил Павел Волчек, установивший окончательный счет встречи.

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Евгений Титок (команда Гродненской области) и Константин Кольцов (команда Президента). После вручения призов участники хоккейного матча сфотографировались на память. После этого они подарили зрителям сувениры.

Хоккейная команда Президента одиннадцать раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.