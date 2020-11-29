Хоккеисты «Юности» обыграли «Гомель» и укрепились во главе турнирной таблицы чемпионата Беларуси

Минчане начали с места в карьер. Уже на 32-й секунде матча отличился Михаил Стефанович, отличившийся в этом сезоне уже в 15-й раз. Гомельчане не успели прийти в себя, как Сергей Дрозд удвоил преимущество команды Александра Макрицкого. Под занавес второй трети поединка положение «рысей» стало и вовсе угрожающим. Станислав Лопачук в большинстве забросил третью шайбу столичной дружины в матче.

Впрочем, команда Сергея Стася не сдавалась. Антон Елисеенко подарил ей надежду, отквитав одну шайбу. Но развить успех гомельчане не смогли. На 37-й минуте Сергей Дрозд оформил дубль, оказавшись расторопнее конкурентов в борьбе на пятаке перед воротами. Минчане в этом эпизоде играли впятером, тогда как гомельчан на площадке было трое. Через минуту после обидного гола в ворота «рысей» Николай Сусло совершил слаломный проход и стал автором второй шайбы «Гомеля» в матче.

Третий период прошел в атаках «рысей», однако оборона минчан сбоев не допускала и до финальной сирены счет не изменился.