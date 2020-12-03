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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший хоккеист сборной России рассказал о трудностях жизни в Швеции

Бывший хоккеист сборной России Николай Белов, на данный момент выступающий за клуб второго дивизиона чемпионата Швеции «Альмтуна», рассказал о трудностях жизни в стране. Его слова приводит Allhockey.

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Источник: РИА "Новости"

Белов вспомнил, что во время карантина все спортивные соревнования в Швеции отменили, поэтому ему пришлось работать в ресторане. «Сначала посуду мыл, потом работал официантом, дальше работал в баре. Сначала заказы не принимал, потому что не знал шведского, но сейчас в некоторых барах можно общаться на английском», — поделился подробностями он. Спортсмен добавил, что до сих пор подрабатывает в ресторанах.

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Белов выступал за такие клубы Континентальной хоккейной лиги, как «Ак Барс», СКА и «Нефтехимик». Он является обладателем Кубка Гагарина 2015 года.

1 декабря четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова, живущая в Италии, рассказала, что не хочет возвращаться в Россию. По словам спортсменки, она обустроилась в Италии, там у нее семья, дети и дом.

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