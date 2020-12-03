Бывший хоккеист сборной России рассказал о трудностях жизни в Швеции

Белов вспомнил, что во время карантина все спортивные соревнования в Швеции отменили, поэтому ему пришлось работать в ресторане. «Сначала посуду мыл, потом работал официантом, дальше работал в баре. Сначала заказы не принимал, потому что не знал шведского, но сейчас в некоторых барах можно общаться на английском», — поделился подробностями он. Спортсмен добавил, что до сих пор подрабатывает в ресторанах.