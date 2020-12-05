Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли солигорский «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

С первых минут встречи хозяева льда попытались захватить инициативу, однако команда из Солигорска успешно отбивала все попытки «Немана» открыть счет. Хозяева допускали много ошибок.

На шестой минуте встречи экс-игрок дружины из Гродно Роман Малиновский, ныне защищающий ворота «горняков», открыл счет, завершив комбинацию, начатую Ильей Казнадеем и Андреем Феклистовым. Пропустив шайбу, гродненцы еще более активизировались, но до перерыва счет не изменился.

Во второй трети поединка команды обменялись результативными атаками. На гол гродненца Максима Сергеева солигорчане ответили шайбой Александра Жидких. В дальнейшем обе команды много атаковали, но счет так и не изменился.