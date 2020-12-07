В состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала вошли 18 игроков из КХЛ

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря — с чехами и 20 декабря — с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав восемь очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими — финны (3), четвертыми — шведы (1).