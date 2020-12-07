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15:34 (мск), источник: ТАСС

В состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала вошли 18 игроков из КХЛ

ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Финляндии под руководством Юкки Ялонена объявил состав на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Финского хоккейного союза.

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В состав сборной Финляндии вошли 18 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью состав финской команды выглядит следующим образом:

голкиперы — Юхо Олкинуора («Металлург»), Юсси Рюнняс («Линчёпинг», Швеция), Янне Ювонен («Лександ», Швеция);.

защитники — Вилле Покка, Оливер Каски (оба — «Авангард»), Никлас Фриман («Йокерит»), Тони Сунд (рижское «Динамо»), Вели-Матти Виттасмяки («Северсталь»), Юусо Хиетанен (московское «Динамо»), Отсо Рантакари («Нефтехимик»), Петтери Линдбом («Биль», Швейцария), Петтери Никкиля («Линчёпинг»), Робин Сало («Эребру», Швеция);.

нападающие — Йори Лехтеря («Спартак»), Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (все — «Йокерит»), Миро Аалтонен (СКА), Йоонас Няттинен («Северсталь»), Ере Карьялайнен («Сочи»), Харри Песонен («Металлург»), Нико Ойямяки («Линчёпинг»), Юлиус Няттинен («Амбри-Пиотта», Швейцария), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба — «Сибирь»), Роберт Лейно («Эребру»), Артту Иломяки («Лулео», Швеция), Тему Турунен («Давос», Швейцария).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря — с чехами и 20 декабря — с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав восемь очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими — финны (3), четвертыми — шведы (1).

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