В состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала вошли 18 игроков из КХЛ
ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Финляндии под руководством Юкки Ялонена объявил состав на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Об этом сообщает
ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Финляндии под руководством Юкки Ялонена объявил состав на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Об этом сообщает
В состав сборной Финляндии вошли 18 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью состав финской команды выглядит следующим образом:
голкиперы — Юхо Олкинуора («Металлург»), Юсси Рюнняс («Линчёпинг», Швеция), Янне Ювонен («Лександ», Швеция);.
защитники — Вилле Покка, Оливер Каски (оба — «Авангард»), Никлас Фриман («Йокерит»), Тони Сунд (рижское «Динамо»),
нападающие — Йори Лехтеря («Спартак»), Юлиус Юнттила,
Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря — с чехами и 20 декабря — с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав восемь очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими — финны (3), четвертыми — шведы (1).