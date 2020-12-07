Сборная Швеции назвала состав на Кубок Первого канала. В нем 17 игроков КХЛ

нападающие — Якоб Берглунд, Понтус Оберг (оба — «Трактор»), Оскар Линдберг, Магнус Пяярви-Свенссон (оба — московское «Динамо»), Марио Кемпе (ЦСКА), Линус Юханссон («Нефтехимик»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Мальте Стрёмвалль (СКА), Андреас Вингерли, Еспер Фрёден, Джонатан Берггрен (все — «Шеллефтео», Швеция), Фредрик Карлстрём, Эмиль Петерссон (оба — «Вякшё», Швеция).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря — с чехами, 20 декабря — с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав 8 очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими — финны (3), четвертыми — шведы (1).