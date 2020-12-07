Сборная Швеции назвала состав на Кубок Первого канала. В нем 17 игроков КХЛ
ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Юхана Гарпенлёва объявил состав на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Об этом сообщает
ТАСС, 7 декабря. Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Юхана Гарпенлёва объявил состав на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Об этом сообщает
В состав вошли 17 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью заявка шведской команды выглядит следующим образом:
голкиперы — Андерс Линдбек («Йокерит»), Магнус Хелльберг (СКА);.
защитники — Клас Дальбек (ЦСКА), Оскар Фантенберг, Лукас Бенгтссон (оба — СКА), Лоуренс Пилут («Трактор»), Виктор Лёв, Джонатан Пудас (оба — «Йокерит»), Филип Хольм («Металлург»);.
нападающие — Якоб Берглунд, Понтус Оберг (оба — «Трактор»), Оскар Линдберг, Магнус
Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря — с чехами, 20 декабря — с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав 8 очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими — финны (3), четвертыми — шведы (1).