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18:18 (мск), источник: ТАСС

Брагин вызвал в состав сборной России на Кубок Первого канала 28 хоккеистов

ТАСС, 7 декабря. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев включен в состав сборной России на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России выиграла первый этап Евротура Кубок Карьяла, выступая молодежным составом под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова. Главным тренером сборной России на турнире будет Валерий Брагин. Также в тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Альберт Лещев, Александр Титов, Александр Бойков, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке — Александр Трошин.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

  • вратари — Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»);
  • защитники — Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург»);
  • нападающие — Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург»), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).
Капитаном команды будет Шипачев.

«В команду вызваны три вратаря и пять пятерок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами, четыре хоккеиста в составе 2000 года рождения», — прокомментировал выбор состава главный тренер сборной Валерий Брагин.

Команда
Россия

«Кубок Первого канала — традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели. У нас достаточно молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к чемпионату мира, ее средний возраст — 25 лет. Вызванные игроки, штаб сборной, Федерация хоккея России (ФХР) сделают все возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры национальной команды у нас дома», — отметил глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 декабря на «ЦСКА-Арене», вмещающей 12,1 тыс. человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на встречи с участием сборной России. Игры сможет посетить не более 25% от общего количества зрителей на трибунах.

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