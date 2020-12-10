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17:03 (мск), источник: Sport24

12 игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Кубок Первого канала

Сборная Чехии объявила список хоккеистов для участия во втором этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала.

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В составе чешской национальной команды оказалось 12 игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги.

Голкиперы: Шимон Грубец («Авангард», КХЛ), Роман Вилл («Трактор», КХЛ), Доминик Фурх («Динамо Минск», КХЛ);.

Защитники: Андрей Шустр («Куньлунь», КХЛ), Ондржей Витасек («Динамо Рига», КХЛ), Давид Скленичка («Йокерит», КХЛ), Доминик Машин («Амур», КХЛ), Якуб Зборжил («Комета», Чехия), Павел Пыха («Мотор», Чехия), Даниэл Газда («Злин», Чехия), Филип Гронек («Маунтфилд», Чехия);.

Нападающие: Дмитрий Яшкин («Динамо Москва», КХЛ), Андрей Нестрашил («Металлург», КХЛ), Лукаш Седлак («Трактор», КХЛ), Лукаш Радил, Робин Ганзл (оба — «Спартак», КХЛ), Давид Штястны («Млада Болеслав», Чехия), Радан Ленц («Били Тигржи Либерец», Чехия), Лукаш Роусек («Спарта», Чехия), Давид Каше, Якуб Лауко (оба — «Энергия», Чехия), Филип Задина, Лукаш Яшек («Оцеларжи Тршинец», Чехия), Петр Кодытек («Шкода Пльзень», Чехия), Доминик Лакатош («Витковице Ридера», Чехия), Матей Блюмел («Динамо Пардубице», Чехия).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве. Чехи 17 декабря сыграют с Финляндией, 19-го с Россией, а 20-го со Швецией.

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