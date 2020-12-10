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10 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» обыграли гродненский «Неман» в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева площадки со старта нагнетали обстановку у ворот команды Андрея Сидоренко. Гости старались аккуратно играть в обороне, не забывая об активных действиях в чужой зоне. Такой хоккей принес успех «рысям», которые забросили две шайбы, тем самым сделав значительную заявку на итоговый успех. Дубль оформил Герман Нестеров, оказавшийся самым расторопным на пятаке у ворот «Немана» на седьмой и девятой минутах встречи.

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Второй период гродненцы начали не лучшим образом, однако вратарь команды Максим Городецкий был на стороже и раз за разом отводил угрозу от своих владений. Как это часто бывает в таких случаях, гостям на 22-й минуте матча удалась разящая контратака, и Алексей Малиновский слету поразил ворота Ивана Лубского.

Пропущенная шайба не повлияла на ход игры. Гомельчане по-прежнему активно атаковали ворота гродненского клуба, и на 27-й минуте Илья Камбович, выждав гроссмейстерскую паузу, отправил третью шайбу в ворота «Немана».

В третьем периоде любители хоккея увидели еще две шайбы. Сначала на 55-й минуте отличился игрок «рысей» Кирилл Межейников, а менее чем за минуту до конца встречи шайбу забросил Сергей Малявко, установивший окончательный счет матча. Тренерский штаб «Немана» снял с игры вратаря, но заключительный штурм гостей завершился безрезультатно.

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