Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Хозяева площадки со старта нагнетали обстановку у ворот команды Андрея Сидоренко. Гости старались аккуратно играть в обороне, не забывая об активных действиях в чужой зоне. Такой хоккей принес успех «рысям», которые забросили две шайбы, тем самым сделав значительную заявку на итоговый успех. Дубль оформил Герман Нестеров, оказавшийся самым расторопным на пятаке у ворот «Немана» на седьмой и девятой минутах встречи.

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Второй период гродненцы начали не лучшим образом, однако вратарь команды Максим Городецкий был на стороже и раз за разом отводил угрозу от своих владений. Как это часто бывает в таких случаях, гостям на 22-й минуте матча удалась разящая контратака, и Алексей Малиновский слету поразил ворота Ивана Лубского.

Пропущенная шайба не повлияла на ход игры. Гомельчане по-прежнему активно атаковали ворота гродненского клуба, и на 27-й минуте Илья Камбович, выждав гроссмейстерскую паузу, отправил третью шайбу в ворота «Немана».