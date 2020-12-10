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10 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского «Металлурга» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в пользу команды Анатолия Степанищева по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Молодечненская команда со старта старалась действовать с позиции силы, чтобы приблизить седьмую кряду победу в турнире. Жлобинский клуб сделал ставку на игру от обороны, беспокоя соперников острыми контрвыпадами. Основные события в первом периоде случились ближе к его экватору. На десятой минуте матча Руслан Журня при игре в равных составах вывел «стальных волков» вперед. Но молодечненцы в долгу не остались. Чуть менее чем через две минуты метким броском счет сравнял Николай Сытый.

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Во втором периоде «Металлург» вышел вперед, наказав соперников за грубую игру. У молодечненцев на льду отсутствовали двое хоккеистов, чем на 25-й минуте воспользовался Дмитрий Заламай. Попытки подопечных Константина Кольцова отыграться до второго перерыва успеха не принесли. В заключительной трети поединка форвард «железных волков» Дмитрий Заломай своей второй шайбой, казалось бы, снял все вопросы относительно победителя матча. Однако молодечненец Илья Литвинов, продемонстрировав шикарный дриблинг, буквально завел шайбу в ворота Дмитрия Мильчакова и за семь минут до финальной сирены вернул интригу в ход поединка. Концовка матча прошла натиском молодечненской команды, и за 10 секунд до финальной сирены Дмитрий Амброжейчик сравнял счет.

В овертайме игроки «Металлурга» не использовали несколько казалось бы верных моментов, чтобы одержать победу, в том числе после того, как «стальные волки» оказались в большинстве из-за нарушения динамовцами численного состава. Но счет так и не изменился до буллитной серии. Победный бросок на счету игрока «стальных волков» Сергея Тополя.

Что касается остальных матчей, которые начались параллельно с поединком в Жлобине, то лидеры чемпионата, минская «Юность» крупно обыграла ХК «Могилев» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1), а солигорский «Шахтер» одолел оршанский «Локомотив» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

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