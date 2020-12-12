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20:23 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Рыси» с первых минут осадили ворота динамовцев из Молодечно, которые прилагали немалые усилия чтобы сдержать атакующий порыв хозяев площадки. Но на седьмой минуте встречи их оборона дала сбой. Гомельчане заставили капитулировать соперников после броска Кирилла Межейникова, которому ассистировали Олег Качеловский и Олег Попов. После гола молодечненцы постарались перехватить инициативу и действовать первым номером и были за это вознаграждены. Счет на восьмой минуте сравнял Павел Развадовский. Взятие ворот раззадорило «рысей» и они вновь устроили осаду ворот Никиты Толопило, который не смог помочь своей команде после броска Кирилла Межейникова, оформившего голевой дубль.

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Во втором периоде обе дружины также демонстрировали активный хоккей с обилием опасных моментов, но на данном отрезке матча болельщики обеих команд голевых атак не увидели.

Заключительную треть поединка подопечные Сергея Стася и Константина Кольцова провели на встречных курсах. Не изменил рисунок встречи и третий гол гомельчан. Его на свой счет с помощью Ильи Камбовича и Германа Нестерова записал Николай Сусло. Команда из Минской области приложила все силы чтобы спасти матч. Но вратарь гомельчан Максим Лубский выходил победителем практически из всех дуэлей с игроками «Динамо». На последних минутах «бело-синие» сняли с игры голкипера, но и этот ход не позволил молодечненцам избежать поражения.

В еще одном поединке дня, жлобинский «Металлург» в овертайме переиграл гродненский «Неман» — 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). На голы игроков «стальных волков» Евгения Останкова, Сергея Кузнецова и Дмитрия Заламая проигравшая дружина ответила шайбами Артура Дриндрожика и Сергея Малявко.

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