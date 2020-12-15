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12:32 (мск), источник: ТАСС

Масочно-перчаточный режим будет действовать на «ЦСКА-Арене» во время Кубка Первого канала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Масочно-перчаточный режим будет действовать на территории «ЦСКА-Арены» во время проведения Кубка Первого канала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

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Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на матчи с участием сборной России.

«Федерация хоккея России следует всем постановлениям Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной вспышкой и распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), — сообщили в пресс-службе ФХР. — Мы принимаем во внимание опыт наших коллег по организации международных спортивных мероприятий. В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим».

Перед проходом зрителей к пропускному пункту контролеры будут проверять наличие средств индивидуальной защиты, также измерять температуру, говорится в сообщении. «Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене будет проходить по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также протестированы будут сотрудники федерации и арены, задействованные в проведении мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

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