Масочно-перчаточный режим будет действовать на «ЦСКА-Арене» во время Кубка Первого канала
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/.
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/.
Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на матчи с участием сборной России.
«Федерация хоккея России следует всем постановлениям Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной вспышкой и распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), — сообщили в
Перед проходом зрителей к пропускному пункту контролеры будут проверять наличие средств индивидуальной защиты, также измерять температуру, говорится в сообщении. «Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене будет проходить по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также протестированы будут сотрудники федерации и арены, задействованные в проведении мероприятия», — сообщили в