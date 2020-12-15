Масочно-перчаточный режим будет действовать на «ЦСКА-Арене» во время Кубка Первого канала

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на матчи с участием сборной России.

«Федерация хоккея России следует всем постановлениям Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной вспышкой и распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), — сообщили в пресс-службе ФХР. — Мы принимаем во внимание опыт наших коллег по организации международных спортивных мероприятий. В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим».