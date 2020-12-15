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12:34 (мск), источник: ТАСС

Команды-участники Кубка Первого канала будут находиться в «пузырях» во время турнира

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все команды, участвующие в Кубке Первого канала по хоккею, во время проживания будут изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

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Кубок Первого канала с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Команды будут проходить обязательное тестирование и во время проведения турнира находиться в “пузыре” и чистой зоне как отеля, так и ледовой арены», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подобный режим проживания был и на предыдущем этапе Евротура — Кубке Карьяла в Хельсинки. Сборная России, выступавшая на том турнире молодежным составом, выиграла тот турнир.

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