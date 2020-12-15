Команды-участники Кубка Первого канала будут находиться в «пузырях» во время турнира
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все команды, участвующие в Кубке Первого канала по хоккею, во время проживания будут изолированы. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все команды, участвующие в Кубке Первого канала по хоккею, во время проживания будут изолированы. Об этом ТАСС сообщили в
Кубок Первого канала с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».
«Команды будут проходить обязательное тестирование и во время проведения турнира находиться в “пузыре” и чистой зоне как отеля, так и ледовой арены», — говорится в сообщении.
Подобный режим проживания был и на предыдущем этапе Евротура — Кубке Карьяла в Хельсинки. Сборная России, выступавшая на том турнире молодежным составом, выиграла тот турнир.