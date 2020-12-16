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20:27 (мск), источник: Sport24

48-летний Ягр вернется на лед спустя 284 дня после своего предыдущего матча

Знаменитый чешский форвард Яромир Ягр выйдет в составе клуба «Кладно», владельцем которого он является, на матч второй лиги Чехии против ХК Йиглава.

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Источник: Sport24
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Эта игра станет для 48-летнего хоккеиста первой за 284 дня.

В прошлом сезоне Ягр также выступал за «Кладно», однако команда по итогам чемпионата покинула чешскую Экстралигу. Ягр провел 38 матчей и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-10».

За карьеру Ягр провел 1733 матча в НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко при показателе полезности «+322». Он защищал цвета 9 разных клубов Северной Америки. В КХЛ Ягр поиграл за «Авангард» в сезоне-2004/05 и с 2008 по 2010 год, набрав 184 (82+102) очка в 187 встречах.

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