Ротенберг: Участие Овечкина в Кубке Первого канала было невозможно
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Участие капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкин в Кубке Первого канала было невозможно, заявил первый
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Участие капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкин в Кубке Первого канала было невозможно, заявил первый
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Сезон в НХЛ еще не начался.
«В жизни все возможно, но здесь много нюансов, и первый вопрос — это страховка. Здесь нужно было бы разрешение “Вашингтона”.
«Овечкин давно не играет, мог бы травму получить. Мы не могли рисковать таким именем», — добавил президент ФХР Владислав Третьяк.