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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ротенберг: Участие Овечкина в Кубке Первого канала было невозможно

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Участие капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкин в Кубке Первого канала было невозможно, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Сезон в НХЛ еще не начался.

«В жизни все возможно, но здесь много нюансов, и первый вопрос — это страховка. Здесь нужно было бы разрешение “Вашингтона”. Де-юре появление Овечкина было невозможно на Кубке Первого канала», — сказал Ротенберг журналистам.

«Овечкин давно не играет, мог бы травму получить. Мы не могли рисковать таким именем», — добавил президент ФХР Владислав Третьяк.

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