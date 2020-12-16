Ротенберг: Участие Овечкина в Кубке Первого канала было невозможно

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Сезон в НХЛ еще не начался.

«В жизни все возможно, но здесь много нюансов, и первый вопрос — это страховка. Здесь нужно было бы разрешение “Вашингтона”. Де-юре появление Овечкина было невозможно на Кубке Первого канала», — сказал Ротенберг журналистам.