Кубок Первого канала по хоккею пройдет в условиях пандемии коронавируса

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Матчи турнира, являющегося вторым этапом Евротура, состоятся с 17 по 20 декабря. На первом этапе, проходившем в Хельсинки, команды жили в так называемом «пузыре» — в условиях самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Практически такие же условия ждут участников турнира и в Москве: они будут находиться в «пузыре» и чистой зоне как на арене, так и в отеле. В самом дворце будет соблюдаться масочно-перчаточный режим, а у всех приходящих на матчи болельщиков будет измеряться температура.

По согласованию с властями и Роспотребнадзором будет продаваться 25% билетов от общей вместимости арены (12,1 тыс. человек). Как и на Кубке Карьяла, билеты распространяются только на матчи с участием хозяев. Россияне 17 декабря сыграют со шведами, 19 декабря — с чехами, 20 декабря — с финнами. Последние два года заключительные матчи турнира россияне проводили в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром-Арене», в 2018 году был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей с участием национальной команды — 71 381 болельщик.

Турнир станет первым для главного тренера сборной России Валерия Брагина, поскольку на Кубке Карьяла играл молодежный состав под руководством главного тренера молодежной команды Игоря Ларионова.

В этот раз были собраны более опытные игроки, например капитан команды олимпийский чемпион Вадим Шипачев, а также еще два победителя Игр в Пхёнчхане — Алексей Марченко и Егор Яковлев. Через день после объявления состава в нем были сделаны изменения: игроков СКА Михаила Бердина и Владислава Каменева заменили голкипер Даниил Тарасов и форвард Александр Кадейкин.

Турнир в Москве будет массовым смотром для многих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в форме своих национальных сборных. Во всех командах костяк составили именно представители КХЛ.

Свое нынешнее название турнир носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды — чехи.