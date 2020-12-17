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01:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягр отметился результативной передачей в первом матче с марта

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр сделал результативную в матче за «Кладно» во втором дивизионе чешского хоккея.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду «Кладно» победил на своем льду «Дуклу» из города Йиглава со счетом 7:5, 48-летний Ягр ассистировал Матиасу Филипу на 44-й минуте. Для Ягра этот матч стал первым за 284 дня.

Ягр в составе «Питтсбурга», «Вашингтона», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии», «Далласа», «Бостона», «Нью-Джерси», «Флориды» и «Калгари» провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1733 матча, записал себе в актив 1921 очко (766 голов + 1155 результативных передач). В составе сборной Чехии Ягр стал чемпионом Олимпийских игр и победителем чемпионата мира (два раза), в составе «Питтсбурга» дважды выиграл Кубок Стэнли.

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