Сборная Финляндии обыграла чехов в стартовом матче Кубка Первого канала
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Чехии в стартовом матче российского этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Чехии в стартовом матче российского этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Тони Сунд (4-я минута), Микаэль Руохомаа (18), Ере Карьялайнен (23) и Отсо Рантакари (34). У чехов отличились Лукаш Яшек (13), Доминик Лакатош (23) и Дмитрий Яшкин (35).
Позднее в четверг сборная России сыграет на турнире с командой Швеции. Начало встречи в 19:30.