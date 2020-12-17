Сборная Финляндии обыграла чехов в стартовом матче Кубка Первого канала

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Тони Сунд (4-я минута), Микаэль Руохомаа (18), Ере Карьялайнен (23) и Отсо Рантакари (34). У чехов отличились Лукаш Яшек (13), Доминик Лакатош (23) и Дмитрий Яшкин (35).