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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии обыграла чехов в стартовом матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Чехии в стартовом матче российского этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Тони Сунд (4-я минута), Микаэль Руохомаа (18), Ере Карьялайнен (23) и Отсо Рантакари (34). У чехов отличились Лукаш Яшек (13), Доминик Лакатош (23) и Дмитрий Яшкин (35).

Позднее в четверг сборная России сыграет на турнире с командой Швеции. Начало встречи в 19:30.

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Финляндия
4:3
2:1, 2:2, 0:0
Чехия
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