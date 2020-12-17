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21:34 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» победили столичную «Юность» в матче чемпионата Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили столичную «Юность» в матче чемпионата Беларуси, встреча в Гродно завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч двух принципиальных соперников проходил с небольшим преимуществом гродненцев, которые первыми открыли счет на восьмой минуте матча. Отличился Игорь Варивончик с передачи Павла Ажгирея. Минчане делали все, чтобы отыграться. Их усилия принесли плоды во втором периоде, когда шайбу забросил Сергей Дрозд, реализовавший большинство своей команды.

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В дальнейшем обе команды в третьем периоде начали играть в открытый хоккей, пытаясь добиться виктории. Лучше это получилось у подопечных Андрея Сидоренко. Стоит отметить уверенную игру на последнем рубеже стража ворот «Немана» Игоря Моисеенко, который выручил свою команду в нескольких весьма неприятных эпизодах, не позволив отличиться представителям «Юности». Как это часто бывает, после того как одна команда не реализовала свои моменты, вторая смогла решить вопрос в свою пользу. Сначала дубль оформил Игорь Варивончик, выведший «Неман» вперед. Победную же точку поставил Сергей Малявко, незадолго до финального свистка поразивший пустые ворота соперников. Несмотря на все усилия, минчане изменить ход поединка так и не смогли.

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