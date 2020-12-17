Сборная России по хоккею по буллитам победила шведов на старте Кубка Первого канала

У сборной России отличились Андрей Кузьменко (35-я минута), Никита Сошников (50), Вадим Шипачев (51). У шведов шайбы забросили Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). Решающий буллит на счету Кузьменко.

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В другом матче дня сборная Финляндии переиграла чехов (4:3). Во втором туре 19 декабря россияне встретятся с командой Чехии, шведы сыграют с финнами. В турнирной таблице лидирует команда Финляндии (3 очка), далее идут сборные России (2), Швеции (1), Чехии (0).

На Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура, который прошел в Финляндии, сборная России молодежным составом стала победителем, выиграв все три матча.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.