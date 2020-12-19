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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции обыграла финнов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу шведов, в составе которых шайбы забросили Оскар Линдберг (30-я и 38-я минуты), Йеспер Фрёден (48) и Марио Кемпе (60), у проигравших отличился Теему Турунен (57).

Позже в субботу сборная России сыграет с командой Чехии.

Финляндия
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Швеция
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