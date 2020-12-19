Сборная Швеции обыграла финнов в матче Кубка Первого канала

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу шведов, в составе которых шайбы забросили Оскар Линдберг (30-я и 38-я минуты), Йеспер Фрёден (48) и Марио Кемпе (60), у проигравших отличился Теему Турунен (57).