Сборная России по хоккею обыграла чехов и возглавила таблицу Кубка Первого канала

Заброшенными шайбами у россиян отметились Антон Бурдасов (7-я минута), Андрей Кузьменко (10) и Максим Мамин (41, 58). В составе чехов гол на счету Лукаша Седлака (16).
Для 29-летнего Бурдасова эта шайба стала первой в составе национальной команды, которую он представляет с сезона-2011/12. Нападающий не мог отличиться на протяжении 29 встреч.
Ранее в субботу сборная Швеции обыграла команду Финляндии (4:1). Россияне единолично возглавили турнирную таблицу с 5 очками в активе. Далее располагаются сборные Швеции (4), Финляндии (3) и Чехии (0). В последнем туре россияне сыграют с командой Финляндии, шведы — со сборной Чехии, оба матча пройдут 20 декабря. Если команда Валерия Брагина обыграет финнов, то гарантирует себе победу в турнире.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
Свое нынешнее название турнир носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды — чехи.