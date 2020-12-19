Почему снова посадили Ткачёва? Пресс-конференция Брагина после победы над Чехией

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала — 2020 с победы над Швецией по буллитам со счётом 4:3, а во второй встрече россияне оказались сильнее чехов — 4:1.

Итоги матча с коллективом Филипа Пешана подвели главный тренер российской сборной Валерий Брагин, а также игроки национальной команды Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский.

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«Надеюсь, после гола у Бурдасова пойдёт дальше»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоговый результат в игре с чехами.



«В чём претензия к Ткачёву и почему его посадили после второго периода? Каждый матч сборная играет на победу, перед третьим периодом выбрали более свежих игроков. Те три линии, которые мы выбрали, довели матч до победы. Посмотрим, какое состояние будет у Бурдасова завтра. Надеюсь, он сможет играть. У него и в прошлой встрече моменты были. Надеюсь, после гола у него пойдёт дальше. Защитник Дмитрий Юдин сегодня провёл хороший матч. Рад, что проблемы со здоровьем у него позади. Главное, он прогрессирует. Толчинский провёл очень хорошую встречу. Саморуков тоже неплохо сыграл. Посмотрим, что будет дальше. У нас Марченко не сыграл ни одного матча. Вратаря тоже будем обсуждать», — сказал Брагин.

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«Первый гол Бурдасова за сборную был лишь вопросом времени»

Нападающий Андрей Кузьменко рассказал про первый гол форварда россиян Антона Бурдасова за национальную команду, а также оценил собственную игру.

«Даже не задумывался о своих голах. Хорошо получается в сборной играть. Здорово помогают, стараюсь оправдывать доверие. Хочется играть с каждым матчем всё лучше. В клубе с Морозовым успели сыграть два матча, Ваня здорово мне помогает, у нас хорошая “химия”, помогаем друг другу. Подбадриваем друг друга, подсказываем. Антон Бурдасов — очень хороший снайпер. Его первый гол за сборную был лишь вопросом времени. Поздравили его. Дальше больше. Скорости в сборной выше, чем в КХЛ, поэтому играть интереснее. Хочется выкладываться на максимум», — заявил Кузьменко.

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«Хочется попасть на ЧМ»

«Доволен игрой. Первый матч, колоссальные эмоции. Всегда мечтал сыграть за национальную команду. Не сказать, что нервничал, но немного поторопился в реализации. В клубе сыграл бы немного иначе. Старался строже играть в обороне. Считаю, наше звено неплохо сыграло. Никита Сошников — классный игрок, мастер. Никаких сложностей в игре с ним не было. В первом периоде я немного привыкал, а затем наше взаимопонимание наладилось. Все детали матча мы обговаривали перед встречей, старались играть попроще в своей зоне. Жаль, из-за коронавируса не все болельщики смогли прийти на трибуны. Кончено, чувствую прогресс, что становлюсь другим хоккеистом. Это подталкивает прогрессировать ещё больше. Нужно всегда совершенствоваться, нельзя останавливаться. Хочу и дальше работать. Конечно, хочется попасть на чемпионат мира. Думаю, все игроки сборной России являются кандидатами. Буду всячески стараться», — сказал Толчинский.