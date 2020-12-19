С трудом, но красиво: сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала

Бурдасов прервал неудачную серию в сборной на глазах у Загитовой

После непростой победы над шведами на Кубке Первого канала (4:3 по буллитам) сборную России ожидало испытание чехами, которые на старте турнира уступили Финляндии (3:4). К изменениям Валерий Брагин прибегать не стал и оставил в воротах Александра Самонова. И уже в самом дебюте матча с Чехией у российского голкипера работы набралось немало. Поспособствовал этому Дмитрий Юдин, который удалился уже на первой минуте. Впрочем, чехи, хоть и организовали серьезное давление на владения России, но достичь своей цели не смогли. За это их оперативно наказал Антон Бурдасов.

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У 29-летнего форварда особые отношения с национальной сборной — до сегодняшнего дня он провел в составе российской команды 29 матчей, но отметиться голом никак не получалось. В игре с Чехией неудачная серия все-таки прервалась.

После выигранного вбрасывания в чужой зоне Игорь Ожиганов и Дмитрий Саморуков вывели Бурдасова на ударную позицию, и тот мощным выстрелом «прошил» Романа Вилла — чешский голкипер даже не увидел ни момента броска, ни самой шайбы.

«Ничего такого», — скромно говорил Бурдасов уже во флеш-интервью, комментируя свой голевой бросок, который, к слову, был непростым в плане техники.

После гола россияне заметно активизировались, но сумбур в комбинационной игре все равно присутствовал. Впрочем, Андрей Кузьменко вовремя — менее чем через три минуты — удвоил преимущество сборной России. И вновь, кстати, заброшенной шайбе предшествовало выигранное вбрасывание у чужих ворот.

Кузьменко, получив пас от Ивана Морозова, легко и технично обыграл чешского защитника, сместился чуть в центр и щелкнул в ближний угол. 2:0.

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После второй заброшенной шайбы игра подопечных Валерия Брагина стабилизировалась, опасные подходы к владениям Вилла следовали один за другим, и чехи на этом фоне выглядели потерянными. Пропал из виду даже Дмитрий Яшкин, лидер московского «Динамо» и один из лучших игроков Континентальной хоккейной лиги. Зато очень заметным у чехов оказался Лукаш Седлак, который успевал открываться, атаковать и созидать и справа, и слева, и по центру. Он-то и отквитал один гол за пять минут до конца первого периода. Причем сделал это классно и красиво.

Чешский форвард на большой скорости в одиночку ворвался в зону сборной России, не стал обыгрывать Алексея Марченко и бросил точно в ближнюю «девятку». Самонов даже не успел среагировать на этот бросок — настолько неожиданным он оказался.

Второй период начался по тому же сценарию, что и первый, но уже без удалений. Лишь на восьмой минуте обоюдно с площадки ушли Павел Карнаухов и Радан Ленц: россиянин прихватил чеха клюшкой, а того наказали за слишком картинное падение. Причем меньше чем через минуту у чешской команды произошло еще одно удаление, но реализовать большинство россиянам не позволили. Хороший момент был разве что у Дмитрия Воронкова, который немного не попал по воротам после классного прострела в исполнении Владимира Ткачева.

Шайба, впрочем, в сетке ворот Вилла все-таки побывала — Вадим Шипачев быстро сориентировался у пятака и точно бросил под перекладину. Но гол засчитан не был из-за того, что буквально за мгновение до щелчка капитана сборной России Андрей Чибисов невольно сдвинул ворота соперника.

Голы пошли уже в третьем периоде. Ожидалось, что последняя 20-минутка также начнется с активного давления в исполнении гостей, которым нужно было отыгрываться, но Максим Мамин умерил пыл чехов, как только шайба была разыграна в центре площадки.

Сразу после вбрасывания россияне оккупировали владения Велла, и все закончилось классным прострелом Чибисова с неудобной руки с правого края на пятак, откуда Мамин буквально расстрелял чешского вратаря.

После гола команды обменялись удалениями, а гости стали атаковать агрессивнее и агрессивнее с каждой минутой, из-за чего российские ворота пришлось защищать не только Самонову, но и каркасу рамки. Так, Ян Мандат мог сократить отставание в счете, если бы после его мощного броска в ближний угол шайба не угодила в штангу. На помощь Самонову еще и вовремя подоспел Виктор Антипин, который буквально с «ленточки» вынес снаряд подальше.

За пять минут до финальной сирены похоронить шансы Чехии имел отличную возможность Денис Зернов. Защитник гостей сорвал выход 24-летнего россиянина один на один с вратарем, за что судьи назначили буллит. Его 16-й номер сборной России не реализовал — Велл легко парировал попытку форварда и оставил Чехию в игре. Но ненадолго.

После тайм-аута гости сняли вратаря ради шестого полевого игрока, но все тот же Мамин, воспользовавшись грубой ошибкой Доминика Машина, вышел на пустые ворота и поразил их.

4:1 — трудовая победа сборной России, за которой воочию наблюдала и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Сейчас фигуристка уделяет все больше времени работе на телевидении, и в одном из перерывов матча также выступила с комментарием в студии.

«Пробовала ли я заниматься хоккеем? Конечно, пробовала. Папа поставил на коньки, дал клюшку и обмундирование. Я поехала, упала пару раз. Было больно и сложно. Думала, что это легче. Элементы из фигурного катания в хоккее? Ни для кого не секрет, что хоккеисты берут уроки катания у фигуристов. Есть несколько упражнений. Было бы очень интересно посмотреть, как они их выполняют. Наверное, им было бы сложно», — сказала ученица Этери Тутберидзе.

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«Игра с Чехией была полезна для наших хоккеистов»

По итогам встречи наставник сборной России Валерий Брагин высказался лаконично. В частности, тренер по прозвищу Камбэкович выразил мнение, что такие трудные игры, как сегодняшняя, должны положительно сказаться на опыте российских хоккеистов.

«Удачно забросили две быстрых шайбы, поэтому сборной Чехии нужно было отыгрываться. Соперник играл очень агрессивно. Полезная игра для наших хоккеистов. Они вовремя забивали голы, поэтому пришла победа. Что касается состояния игроков, то у Бурдасова есть повреждение, но сейчас его серьезность оценить сложно, будем наблюдать. В целом ребятами доволен: Толчинский, Саморуков, Антипин провели неплохой матч», — цитирует Брагина Sport24.

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Отдельно тренер уделил внимание и Владимиру Ткачеву. Партнер Шипачева и Чибисова по первому звену во втором матче подряд пропустил третий период, проведя его на скамейке запасных, что вызвало вопросы и некоторые подозрения. Брагин же объяснил это по-простому — на концовку матча нужны были свежие игроки.

«Каждый матч наша команда играет на победу. Перед третьем периодом выбрали более свежих игроков. Те три линии, которые мы выбрали, довели встречу до победы», — подчеркнул специалист.

Нападающий Андрей Кузьменко после встречи поделился своими впечатлениями от игры на Евротуре, а также рассказал о поздравлениях Бурдасова:

«Скорости на Евротуре повыше, чем в КХЛ. Играть интереснее против сборных, где лучшие игроки Европы. Это стимулирует, хочется выложиться по максимуму. Бурдасова мы поздравили с первым голом за сборную. Сказали, что в 29 лет все только начинается. Мы не играли специально на него ради гола, но понимали, что отсутствие заброшенных шайб — это временно. Антон — хороший снайпер. В СКА мы сыграли два матча вместе с ним и Морозовым — наладили химию».

Довольно эмоционально высказался после игры нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, который дебютировал за сборную России.

«Первая игра, колоссальные эмоции. Всегда мечтал сыграть за сборную. Теперь мечта сбылась. Жалко, что из-за коронавируса была не полная арена. Волновался ли я? Не сказать, что сильно нервничал, но в реализации торопился. В клубе немного по-другому сыграл бы. Но в целом наше звено себя неплохо показало. Не только атаковали, но и оборонялись. Хотелось бы попасть на чемпионат мира. Все, кто здесь собрались — кандидаты. Буду стараться показывать свой лучший хоккей», — пообещал 25-летний хоккеист.