Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Дмитрий Воронков (24, 29), Павел Карнаухов (59) и Андрей Кузьменко (60). У проигравших отличился Харри Песонен (37). На 24-й минуте он отправил шайбу в ворота Александра Самонова, но она не была засчитана из-за помехи вратарю. Голы Воронкова и Карнаухова стали для них первыми в составе национальной команды.

Ранее в субботу сборная Чехии обыграла команду Швеции (4:1). Россияне набрали восемь очков и заняли первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Вторыми стали шведы (4 очка), третьими — финны (3), четвертыми — чехи (3).

Свое нынешнее название Кубок Первого канала носит с 2006 года. За это время россияне выиграли его девять раз. Трижды победу праздновали шведы, дважды — чехи, однажды — финны.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. Подопечные Валерия Брагина укрепили лидерство в турнирной таблице Евротура в текущем сезоне, набрав 16 очков, далее идут чехи (9), финны (6) и шведы (5).