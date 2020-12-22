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22:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты столичной «Юности» обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси. Матч завершился в пользу подопечных Александра Макрицкого со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гомельчане попытались с первых минут захватить инициативу в поединке. Минчане сделали ставку на контратаки и не прогадали. На восьмой минуте матча Вадим Щечин откликнулся на передачу Никиты Сиротина и открыл счет. Молодые хоккеисты делом доказали, что не зря на их игру обратили внимание в тренерском штабе минского «Динамо».

Гомельчане приложили немало усилий чтобы сравнять счет, и они увенчались успехом после того, как игрок минской команды Никита Парфенюк покинул площадку из-за нарушения правил. Преимущество реализовал Герман Нестеров на 10-й минуте встречи.

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Тем не менее минчане смогли найти в себе силы и отличились во второй раз. Шайбу на 16-й минуте стартового периода забросил Кирилл Тютяев, которому ассистировали Денис Мингалеев и Евгеий Ногачев.

На 6-й минуте второго периоде Станислав Лопачук упрочил лидерство столичной дружины, отправив третью шайбу в ворота «рысей». После этого подопечные Александра Макрицкого перешли на игру вторым номером, аккуратно действуя от обороны и отбивая атаки хозяев площадки. Финальный штурм гомельчан ситуацию не изменил.

Что касается остальных матчей, то солигорский «Шахтер» переиграл в результативном противоборстве «Металлург-Жлобин» — 5:4 (1:0, 3:3, 1:1), «Динамо-Молодечно» обыграло «Могилев» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), а «Неман» (Гродно) в серии буллитов победил достойно державшийся оршанский «Локомотив» — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

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