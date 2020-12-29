Хоккеисты столичной «Юности» обыграли гродненский «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Минчане по ходу матча продемонстрировали отличное движение и достаточно быстро открыли счет. На шестой минуте стартового периода вратаря гродненцев Виталия Труса заставил капитулировать Максим Рассейкин. Не прошло и двух минут, как голкипер «Немана» вновь был вынужден вынимать шайбу из ворот. На сей раз снайперский бросок удался Кириллу Брикуну. Однако этого минчанам было мало, и на 16-й минуте встречи Максим Рассейкин оформил дубль, забросив третью шайбу своего клуба.

Во втором периоде счет своим шайбам открыли и хоккеисты «Немана». Никита Крыскин на 23-й минуте встречи сократил отставание своей команды в счете. Однако на этом успехи гродненцев закончились. «Юность» же напротив усилила натиск на оборонительные порядки команды Андрея Сидоренко. В итоге игрок минской команды Денис Мингалеев забросил еще две шайбы в ворота Виталия Труса.

В третьем периоде «Юность» играла по счету, предоставив соперникам территориальное преимущество. Однако действиям гродненцев не хватало агрессивности, и избежать поражения от принципиальных оппонентов команда в красно-черной форме не смогла, пропустив еще и шайбу от Михаила Стефановича.