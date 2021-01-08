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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Макрицкий покинул пост главного тренера ХК «Юность-Минск»

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Макрицкий покинул пост главного тренера ХК «Юность-Минск». Такая информация содержится в официальном Telegram-канале столичной дружины, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«Александр Макрицкий покидает расположение хоккейного клуба “Юность-Минск”. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Карпиков. Благодарим за самоотдачу и добросовестный труд, проделанный в нашем клубе», — говорится в сообщении.

Александр Макрицкий начал работу главным тренером «Юности» в сентябре 2019 года, сменив на посту Михаила Захарова, который сосредоточился на работе со сборной Беларуси. Ранее был ассистентом главного тренера в команде МХЛ «Динамо-Шинник» из Бобруйска и «Юности» (сезон 2016/17), а также в «Торпедо» из Нижнего Новгорода и новосибирской «Сибири».

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