Хоккеисты оршанского «Локомотива» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

Стартовый период матча прошел под диктовку оршанцев, которые трижды огорчив вратаря «львов», казалось бы решили судьбу поединка в свою пользу.

Однако голы Павла Пищальникова (6-я минута), Александра Семочкина (10-я мин.) и Дмитрия Колышкина (12-я мин.) лишь раззадорили соперников «Локомотива». После перерыва команда из Могилева перехватила игровую инициативу и смогла выравнять ситуацию в игре. Взятиями ворот в рядах гостей отметились Игорь Лапшов (25-я мин.), Артем Васько (28-я мин.) и Александр Козинов (40-я мин.).