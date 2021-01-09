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9 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли гродненский «Неман» в гостевом матче чемпионата Беларуси. Подопечные Константина Кольцова были сильнее оппонентов со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После голевой засухи в первом периоде молодечненцы смогли найти бреши в обороне хозяев льда. Сначала на 36-й минуте поединка счет открыл Александр Суворов, которому ассистировали Антон Мохорев и Павел Развадовский. В третьем периоде результативно завершил усилия своих партнеров по команде Антон Мохорев. Ему помогли Дмитрий Кузьмин и Павел Развадовский.

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Стоит отметить уверенную игру Никиты Толопило на последнем рубеже динамовской обороны. Воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо» оформил в данном матче шатаут.

В «полесском дерби» жлобинский «Металлург» смог одолеть «Гомель» — 6:5 (1:2, 2:2, 3:1). «Рыси» вели в счете до третьего периода, но в итоге упустили викторию. У победителей шайбы забросили Александр Еронов, Алексей Ефименко, Алексей Михнов, Евгений Соломонов, Виталий Пинчук и Сергей Тополь. В рядах гомельчан хет-трик на счету Александра Скоренова. Также у проигравшей команды забрасывали Насер Субхи и Антон Елисеенко.

В принципиальном противоборстве столичной «Юности» и солигорского «Шахтера» победу по буллитам праздновали минчане — 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0). У победителей забросили Станислав Лопачук (дважды), Иван Дроздов и Валентин Демченко, который также реализовал и победный послематчевый бросок. У проигравших отличились Никита Ремезов, Игорь Карабанов и Денис Белоусов.

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