Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

После голевой засухи в первом периоде молодечненцы смогли найти бреши в обороне хозяев льда. Сначала на 36-й минуте поединка счет открыл Александр Суворов, которому ассистировали Антон Мохорев и Павел Развадовский. В третьем периоде результативно завершил усилия своих партнеров по команде Антон Мохорев. Ему помогли Дмитрий Кузьмин и Павел Развадовский.

Стоит отметить уверенную игру Никиты Толопило на последнем рубеже динамовской обороны. Воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо» оформил в данном матче шатаут.

В «полесском дерби» жлобинский «Металлург» смог одолеть «Гомель» — 6:5 (1:2, 2:2, 3:1). «Рыси» вели в счете до третьего периода, но в итоге упустили викторию. У победителей шайбы забросили Александр Еронов, Алексей Ефименко, Алексей Михнов, Евгений Соломонов, Виталий Пинчук и Сергей Тополь. В рядах гомельчан хет-трик на счету Александра Скоренова. Также у проигравшей команды забрасывали Насер Субхи и Антон Елисеенко.