Бывший игрок «Нефтехимика» Костицын перешел в чешский клуб «Динамо» из Пардубице
Белорусский нападающий Андрей Костицын перешел в чешский клуб «Динамо» из Пардубице. Об этом сообщает
Белорусский нападающий Андрей Костицын перешел в чешский клуб «Динамо» из Пардубице. Об этом сообщает
Срок контракта с 35-летним форвардом не уточняется.
В сезоне-2020/21 Костицын выступал в КХЛ за «Нефтехимик», который расторг контракт с форвардом в декабре. Также в России он играл за ЦСКА, челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», «Сочи». В НХЛ выступал в составе «Монреаля» и «Нэшвилла», на его счету чуть меньше 400 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.