Бывший игрок «Нефтехимика» Костицын перешел в чешский клуб «Динамо» из Пардубице

В сезоне-2020/21 Костицын выступал в КХЛ за «Нефтехимик», который расторг контракт с форвардом в декабре. Также в России он играл за ЦСКА, челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», «Сочи». В НХЛ выступал в составе «Монреаля» и «Нэшвилла», на его счету чуть меньше 400 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.