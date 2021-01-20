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20 января, источник: Sport24

Бывший игрок «Нефтехимика» Костицын перешел в чешский клуб «Динамо» из Пардубице

Белорусский нападающий Андрей Костицын перешел в чешский клуб «Динамо» из Пардубице. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Sport24

Срок контракта с 35-летним форвардом не уточняется.

В сезоне-2020/21 Костицын выступал в КХЛ за «Нефтехимик», который расторг контракт с форвардом в декабре. Также в России он играл за ЦСКА, челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», «Сочи». В НХЛ выступал в составе «Монреаля» и «Нэшвилла», на его счету чуть меньше 400 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

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