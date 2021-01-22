Хоккеисты солигорского «Шахтера» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси

Обе дружины с первых минут попытались захватить преимущество, стараясь остро атаковать оборонительные порядки соперников. Первыми открыли счет хоккеисты из Жлобина. Взятие ворот на 10-й минуте матча записал на себя Илья Спат. Впрочем, удержать преимущество «стальные волки» не смогли: вскоре голкипера жлобинчан Михаила Карнаухова смог огорчить Игорь Карабанов. В дальнейшем обе команды не раз угрожали воротам друг друга, но до первого перерыва счет не изменился.

Во втором периоде «горняки» подавили активность жлобинчан, которые практически не появлялись у чужих ворот. В итоге на 38-й минуте встречи отличился Роман Достанко, которому помогли Никита Ремезов и Егор Иванов. Спустя еще две минуты Андрей Феклистов и Роман Достанко вывели на ударную позицию Данилу Карабаня, который не промахнулся.

В третьей двадцатиминутке «Шахтер» играл уверенно и напористо. Игроки «Металлурга» старались навязывать соперникам борьбу на каждом участке льда. Но в итоге Роман Малиновский, который был первым на добивании, еще больше увеличил преимущество «горняков» и установил окончательный счет матча.