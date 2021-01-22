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22 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты солигорского «Шахтера» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» обыграли «Металлург-Жлобин» в матче чемпионата Беларуси. Команда Юрия Файкова взяла верх над соперниками со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обе дружины с первых минут попытались захватить преимущество, стараясь остро атаковать оборонительные порядки соперников. Первыми открыли счет хоккеисты из Жлобина. Взятие ворот на 10-й минуте матча записал на себя Илья Спат. Впрочем, удержать преимущество «стальные волки» не смогли: вскоре голкипера жлобинчан Михаила Карнаухова смог огорчить Игорь Карабанов. В дальнейшем обе команды не раз угрожали воротам друг друга, но до первого перерыва счет не изменился.

Во втором периоде «горняки» подавили активность жлобинчан, которые практически не появлялись у чужих ворот. В итоге на 38-й минуте встречи отличился Роман Достанко, которому помогли Никита Ремезов и Егор Иванов. Спустя еще две минуты Андрей Феклистов и Роман Достанко вывели на ударную позицию Данилу Карабаня, который не промахнулся.

В третьей двадцатиминутке «Шахтер» играл уверенно и напористо. Игроки «Металлурга» старались навязывать соперникам борьбу на каждом участке льда. Но в итоге Роман Малиновский, который был первым на добивании, еще больше увеличил преимущество «горняков» и установил окончательный счет матча.

В еще одном поединке столичная «Юность» уверенно обыграла «Гомель». Минчане забросили в ворота соперников четыре безответных шайбы — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). У победителей отличились Всеволод Кашкар, Егор Буяльский, Евгений Оксентюк и Дмитрий Шуленин.

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