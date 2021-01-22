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22 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу команды Андрея Сидоренко в буллитной серии — 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После первого периода ничто не говорило о том, что гродненскую дружину ждут проблемы с набором очков. Игорь Варивончик и Игорь Козячий, забросив по шайбе в ворота «львов», казалось бы, решили все вопросы относительно исхода поединка.

Однако могилевские хоккеисты не пали духом и во втором периоде смогли отквитать одну шайбу. В большинстве отличился Андрей Герасимов. Егор Степанов на 31-й минуте матча восстановил разницу в счете. Однако соперники гродненцев постепенно начали перехватывать инициативу. Это им удалось после второго перерыва, когда Артем Васько и Илья Шапиро сравняли счет. Встреча постепенно перешла в овертайм.

В дополнительное время команды друг друга огорчить не смогли, а в серии послематчевых бросков точнее все же были гродненцы. Победный буллит исполнил Артем Левша.

Кроме того, в споре оршанского «Локомотива» и молодечненского «Динамо» с минимальным преимуществом — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) — победу праздновали «железнодорожники». На шайбы Павла Дашкова и Руслана Гайсина, отличившегося в большинстве, молодечненцы ответили взятием ворот Александром Суворовым. Нападающий команды Константина Кольцова смог огорчить соперников, когда они играли в большинстве.

К сожалению болельщиков динамовской дружины, в оставшееся до финальной сирены время их любимцы не смогли сравнять счет.

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