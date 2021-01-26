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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Кубок Казахстана по хоккею пройдет в обновленном формате

С 27 января по 2 февраля в трех городах страны пройдет Кубок Казахстана по хоккею, сообщает пресс-служба КФХ. Матчи пройдут в Караганде, Кокшетау и Павлодаре. А финал примет «Караганда Арена».

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В этом сезоне изменился не только состав участников, но и формат проведения турнира. В битве за титул сойдутся 12 команд. А шансы на выход в финальную часть теперь будут иметь не только победители групп. Также была добавлена стадия полуфиналов.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на каналах КФХ на платформах YouTube и Sportrecs. Также запланированы трансляции некоторых матчей в эфире телеканала Qazsport. Для болельщиков будет проведен ряд конкурсов и викторин, в ходе которых будут разыграны ценные призы.

Напомним, розыгрыш Кубка Казахстана проходит с сезона-2001/02. Победителями четырех последних полноценных сезонов становились лишь две команды — каждая по два раза — это петропавловский «Кулагер» и усть-каменогорский «Алтай Торпедо».

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