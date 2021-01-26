Кубок Казахстана по хоккею пройдет в обновленном формате

В этом сезоне изменился не только состав участников, но и формат проведения турнира. В битве за титул сойдутся 12 команд. А шансы на выход в финальную часть теперь будут иметь не только победители групп. Также была добавлена стадия полуфиналов.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на каналах КФХ на платформах YouTube и Sportrecs. Также запланированы трансляции некоторых матчей в эфире телеканала Qazsport. Для болельщиков будет проведен ряд конкурсов и викторин, в ходе которых будут разыграны ценные призы.