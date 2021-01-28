Хоккеисты жлобинского «Металлурга» победили оршанский «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси

Для победы «стальным волкам» пришлось приложить немало усилий. В первом периоде их соперники прибрали инициативу к своим рукам и контролировали происходящее на площадке. Гол Вячеслава Шарипова на 11-й минуте вывел «железнодорожников» вперед, и до перерыва они удерживали добытое преимущество. «Металлург» с его несколько академичной игрой никак не мог найти пути к воротам оршанцев.

После перерыва ситуация изменилась. Хозяева льда заиграли агрессивней. Опасные моменты у ворот «Локомотива» стали возникать гораздо чаще. В итоге жлобинчане смогли трижды отпраздновать успех. В промежутке с 26-й по 36-ю минуты встречи отличились Сергей Тополь, реализовавший большинство, а также Алексей Михнов и Илья Летов.

В третьем периоде игроки «Локомотива» приложили огромные усилия, чтобы отыграться, но в итоге пропустили четвертое взятие ворот от Ильи Спата, установившего окончательный итог матча.

Еще в одном противоборстве чемпионата страны «Гомель» разобрался с «Могилевом» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). «Рыси» отличились уже на третьей минуте матча благодаря снайперскому броску Игоря Ревенко.