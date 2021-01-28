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28 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» победили оршанский «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского «Металлурга» победили оршанский «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Для победы «стальным волкам» пришлось приложить немало усилий. В первом периоде их соперники прибрали инициативу к своим рукам и контролировали происходящее на площадке. Гол Вячеслава Шарипова на 11-й минуте вывел «железнодорожников» вперед, и до перерыва они удерживали добытое преимущество. «Металлург» с его несколько академичной игрой никак не мог найти пути к воротам оршанцев.

После перерыва ситуация изменилась. Хозяева льда заиграли агрессивней. Опасные моменты у ворот «Локомотива» стали возникать гораздо чаще. В итоге жлобинчане смогли трижды отпраздновать успех. В промежутке с 26-й по 36-ю минуты встречи отличились Сергей Тополь, реализовавший большинство, а также Алексей Михнов и Илья Летов.

В третьем периоде игроки «Локомотива» приложили огромные усилия, чтобы отыграться, но в итоге пропустили четвертое взятие ворот от Ильи Спата, установившего окончательный итог матча.

Еще в одном противоборстве чемпионата страны «Гомель» разобрался с «Могилевом» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). «Рыси» отличились уже на третьей минуте матча благодаря снайперскому броску Игоря Ревенко.

Во втором периоде Олег Попов удвоил преимущество команды с берегов Сожа. «Львы» ответили голевой атакой Матвея Винкевича, однако большего им добиться не удалось. Гомельчане же, напротив, в третьей двадцатиминутке поразили ворота соперников еще раз. Отличился один из лидеров атак хозяев льда Александр Скоренов.

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