Хоккеисты минской «Юности» победили гродненский «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Благодаря этому успеху минчане вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата страны. Единственный голевой эпизод в матче случился когда у «Юности» было преимущество над соперниками в два игрока.

Минчане умело «расставились» на половине площадки соперников и Андрей Антонов, которому ассистировали Максим Парфеевец cо Станиславом Лопачуком заставил капитулировать вратаря «Немана» Виталия Труса.

Гродненцы попытались изменить ход неудачно складывавшегося поединка, однако шайба упорно не шла в ворота гостей. Да и голкипер «Юности» Сергей Большаков действовал надежно, записав на свой счет очередной шатаут.

Куда более результативным получилось противоборство в Молодечно, где местное «Динамо» принимало солигорский «Шахтер». Хозяева смогли победить лишь в серии буллитов — 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).