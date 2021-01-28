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28 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» победили гродненский «Неман» в матче чемпионата Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» победили гродненский «Неман» в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Дмитрия Карпикова со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Благодаря этому успеху минчане вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата страны. Единственный голевой эпизод в матче случился когда у «Юности» было преимущество над соперниками в два игрока.

Минчане умело «расставились» на половине площадки соперников и Андрей Антонов, которому ассистировали Максим Парфеевец cо Станиславом Лопачуком заставил капитулировать вратаря «Немана» Виталия Труса.

Гродненцы попытались изменить ход неудачно складывавшегося поединка, однако шайба упорно не шла в ворота гостей. Да и голкипер «Юности» Сергей Большаков действовал надежно, записав на свой счет очередной шатаут.

Куда более результативным получилось противоборство в Молодечно, где местное «Динамо» принимало солигорский «Шахтер». Хозяева смогли победить лишь в серии буллитов — 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

У проигравших голами отметились Никита Ремезов, Евгений Дадонов и Владимир Джиг. У победителей шайбы в основное время матча забросили Александр Суворов, Николай Сытый и Павел Развадовский. Победный штрафной бросок у молодечненцев реализовал Павел Копытин.

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