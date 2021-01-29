Семь участников молодежного ЧМ-2021 сыграют за сборную России на этапе Евротура в Швеции

Всего за сборную России на Шведских играх сыграют семь участников молодежного первенства 2021 года. Помимо Аскарова и Подколзина, в состав национальной команды вошли защитник Шакир Мухамадуллин, Кирилл Кирсанов, Семен Чистяков, Максим Грошев и Захар Бардаков.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России будет Игорь Ларионов, руководивший национальной командой на молодежном чемпионате мира.

нападающие — Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелев («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).