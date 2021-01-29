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15:41 (мск), источник: ТАСС

Семь участников молодежного ЧМ-2021 сыграют за сборную России на этапе Евротура в Швеции

ТАСС, 29 января. Голкипер Ярослав Аскаров и нападающий Василий Подколзин вошли в состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

Всего за сборную России на Шведских играх сыграют семь участников молодежного первенства 2021 года. Помимо Аскарова и Подколзина, в состав национальной команды вошли защитник Шакир Мухамадуллин, Кирилл Кирсанов, Семен Чистяков, Максим Грошев и Захар Бардаков.

Команда
Россия

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России будет Игорь Ларионов, руководивший национальной командой на молодежном чемпионате мира.

Полностью состав сборной России на третий этап Евротура, Шведские хоккейные игры, выглядит следующим образом:

вратари — Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба — СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»);.

защитники — Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семен Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА);.

нападающие — Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелев («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).

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Этап Евротура в Швеции пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России на этом турнире проведет матчи против команд Финляндии, Швеции и Чехии 11, 13 и 14 февраля соответственно.
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