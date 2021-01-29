Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
30.01
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
30
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
73
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15:45 (мск), источник: ТАСС

Ларионов возглавит сборную России по хоккею на этапе Евротура в Швеции

ТАСС, 29 января. Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура, который состоится в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Помогать Ларионову на тренерском мостике будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке). Главой тренерского штаба сборной России является Роман Ротенберг.

Команда
Россия

Ларионову 60 лет, он возглавлял сборную России на прошедшем молодежном чемпионате мира в Канаде, где россияне заняли четвертое место. В состав национальной команды на Шведские игры вошли семь участников молодежного первенства. Ранее Ларионов уже исполнял обязанности главного тренера на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, тогда российская сборная, составленная из игроков молодежной команды, заняла первое место в турнирной таблице.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице Евротура, набрав 16 очков, далее идут чехи (9), финны (6) и шведы (5). Этап Евротура в Швеции пройдет с 11 по 14 февраля.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Большунов победой ответил на критику
«Расстроен»: Леон Мусаев рассказал об уходе из «Зенита»
Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично
Йоханнес Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова
Агент: Вагнер Лав до последнего ждал, а ЦСКА ничего не предложил
Непряева упала и сошла с гонки. Россиянке предстоит обследование
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь