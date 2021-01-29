Ларионов возглавит сборную России по хоккею на этапе Евротура в Швеции

Помогать Ларионову на тренерском мостике будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке). Главой тренерского штаба сборной России является Роман Ротенберг.

Команда Россия

Ларионову 60 лет, он возглавлял сборную России на прошедшем молодежном чемпионате мира в Канаде, где россияне заняли четвертое место. В состав национальной команды на Шведские игры вошли семь участников молодежного первенства. Ранее Ларионов уже исполнял обязанности главного тренера на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, тогда российская сборная, составленная из игроков молодежной команды, заняла первое место в турнирной таблице.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице Евротура, набрав 16 очков, далее идут чехи (9), финны (6) и шведы (5). Этап Евротура в Швеции пройдет с 11 по 14 февраля.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу.