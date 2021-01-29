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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Бейбарыс» отказался от участия в Кубке Казахстана по хоккею. Клубу грозит дисквалификация на пять лет

Руководство «Бейбарыса» приняло решение отказаться от участия в Кубке Казахстана по хоккею. Завтра утром команда вылетает из Караганды, сообщает Шайба.kz.

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Источник: Шайба.kz

Теперь атыраускому клубу грозит пятилетняя дисквалификация из-за снятия с турнира по собственной инициативе. Таким образом, «Бейбарыс» больше не сможет выступать в чемпионате Казахстана до 2026 года.

Напомним, руководство «Бейбарыса» осталось недовольно судейством в недавнем матче с «Сарыаркой», где атыраусцы проиграли со счетом 1:6. Во время игры командой руководили президент Федерации хоккея Атырауской области Булат Бушанов и директор клуба Сагиндик Мекеев. Тренерский штаб в лице Артема Аргокова и Михаила Смольникова не присутствовал на матче из-за сомнительных результатов ПЦР-тестов.

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