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30 января, источник: Sport24

48-летний Ягр забросил 1-ю шайбу в сезоне

30 января во втором дивизионе чемпионата Чехии по хоккею — Лиге Шанс — был сыгран матч между «Дуклой» и «Кладно». Встреча завершилась победой «Дуклы» в серии буллитов — 4:3 Б.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Кладно» заброшенной шайбой отметился 48-летний нападающий Яромир Ягр, реализовавший большинство. Для легендарного хоккеиста этот гол стал первым в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущих 8 играх чемпионата Ягру не удавалось забить, в них он ограничился 1 результативной передачей.

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