48-летний Ягр забросил 1-ю шайбу в сезоне
30 января во втором дивизионе чемпионата Чехии по хоккею — Лиге Шанс — был сыгран матч между «Дуклой» и «Кладно». Встреча завершилась победой «Дуклы» в серии буллитов — 4:3 Б.
30 января во втором дивизионе чемпионата Чехии по хоккею — Лиге Шанс — был сыгран матч между «Дуклой» и «Кладно». Встреча завершилась победой «Дуклы» в серии буллитов — 4:3 Б.
В составе «Кладно» заброшенной шайбой отметился 48-летний нападающий Яромир Ягр, реализовавший большинство. Для легендарного хоккеиста этот гол стал первым в сезоне.
В предыдущих 8 играх чемпионата Ягру не удавалось забить, в них он ограничился 1 результативной передачей.