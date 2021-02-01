Шесть игроков из КХЛ попали в состав сборной Швеции на домашний этап Евротура
ТАСС, 1 февраля. Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Юхана Гарпенлёва назвал состав на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет в Швеции. Об этом сообщает
ТАСС, 1 февраля. Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Юхана Гарпенлёва назвал состав на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет в Швеции. Об этом сообщает
В состав команды вошли шесть представителей команд из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полный состав выглядит следующим образом:
голкиперы — Виктор Фаст («Векшё»), Ларс Юханссон (ЦСКА, КХЛ);.
защитники — Эрик Густафссон, Нильс Лундквист (оба — «Лулео»), Арвид Лундберг («Шеллефтео»), Йоэль Перссон («Векшё»), Эмиль Юсе («Спартак», КХЛ), Альберт Йоханссон («Ферьестад»), Никлас Ханссон («Рёгле»);.
нападающие — Макс Фриберг («Фрёлунда»), Эмиль Петтерссон, Понтус Холмберг (оба — «Векшё»), Якоб Лилья («Барыс», КХЛ), Маттиас Теденбю («Витязь», КХЛ), Андреас Вингерли, Йеспер Фрёден (оба — «Шеллефтео»), Эмиль Ларссон («Эребру»), Филип Холландер («Лулео»), Симон Рюфорс («Рёгле»), Линус Юханссон («Нефтехимик», КХЛ), Маркус Юнг («Линчёпинг»), Мальте Стрёмвалль (СКА, КХЛ).
Шведские хоккейные игры пройдут с 11 по 14 февраля. Сборная Швеции занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице Евротура, набрав пять очков, первыми идут россияне (16), вторыми — чехи (9), третьими — финны (6).